انسحاب الاحتلال من مخيم نور شمس.. اشتباك مسلّح وتدمير لبنى تحتية

جرفت قوات الاحتلال دوار الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي للمدخل الغربي لمخيم نور شمس، شرق المدينة، وخربت عددا من الممتلكات العامة في المكان ومنها بوابة مصنع بلاط.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم، ومخيم نور شمس، وتدور اشتباكات مسلحة بين الاحتلال والشبان الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها أربع جرافات اقتحمت المدينة من محورها الغربي، واتجهت صوب شارع دوار العليمي (المحاكم)، ودوار اليونس، وشارع السكةـ

‫وأضافت أن جرافات الاحتلال جرفت شارع دوار اكتابا شرق المدينة، وأغلقته وأحدثت دمارا في محيطه، فيما أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية بشكل عشوائي عند دوار اليونس في المنطقة الشمالية من المدينة، ولاحقوا الطواقم الصحافية.

كما جرفت قوات الاحتلال دوار الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي للمدخل الغربي لمخيم نور شمس، شرق المدينة، وخربت عددا من الممتلكات العامة في المكان ومنها بوابة مصنع بلاط.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، وجرفت منطقة زراعية تضم بيوتا بلاستيكية، كما دمرت خط المياه وسط المخيم، ومحول كهرباء عند مدخله، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الشارع الرئيس للمخيم، وحدوث انقطاع وتشويش في خطوط الانترنت.

كما اقتحم جنود الاحتلال حارات وأزقة المخيم، ما أدى لاندلاع مواجهات، تركزت في حارات الدمج والمنشية والمسلخ، سمع خلالها دوي انفجارات.

وقالت كتيبة سرايا القدس - طولكرم في بيان إن "مجاهدينا يواصلون منذ فجر اليوم التصدي واستهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وتحقيق إصابات محققة".

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية بكثافة في أزقة المخيم وصوب منازل المواطنين، وأطلقت قذيفة "انيرجا" وسط المخيم، دون أن يبلغ عن إصابات، كما استهدفت بالرصاص مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في المخيم، وأصابتها في الجزء الجانبي من هيكلها.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال منازل عائلة الخولي في ضاحية اكتابا شرق طولكرم، وعاثت فيها تخريبا بعد تفتيشها واستجواب ساكنيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.