مواجهات واشتباكات: قوات الاحتلال تقتحم جنين ومخيمها وتدمر البنية التحتية

فتحت قوات الاحتلال التي انتشرت في المدينة والمخيم النار صوب مركبات المواطنين المركونة على جنبات الشوارع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

اقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات وتدمير للبنية التحتية.

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وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين من شوارع جنين – الناصرة وحيفا ونابلس بعشرات الآليات العسكرية والجرافات، يساندها تحليق للطائرات المسيرة ووحدات خاصة مستعربة.

وأفيد بأن مواجهات واشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها من اتجاه بلدة برقين غرب المدينة وفي أطراف المخيم، بينما شرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير في حي السكة وفي حي الزهراء وداخل مخيم جنين.

وفتحت قوات الاحتلال التي انتشرت في المدينة والمخيم النار صوب مركبات المواطنين المركونة على جنبات الشوارع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي بلدة عنبتا شرق طولكرم، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي اقتحمتها من محورها الشرقي، وقد تخللها إطلاق الجنود العيارات النارية تجاه الشبان دون الإبلاغ عن إصابات.

وجابت دوريات الاحتلال شوارع البلدة وتحديدا شارع السكة والشارع الرئيسي ومحيطه، ونشرت قوات من المشاة في المنطقة في الوقت الذي لاحقت فيه مركبات المواطنين وأعاقت حركتها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق من مساء الثلاثاء بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، وأجرت عملية تفتيش في شوارعها الرئيسة وسط إطلاق العيارات النارية.

وفي بورين جنوب نابلس، أصيب مواطن ونجله جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مواطنا (35 عاما) وطفله البالغ من العمر 3 شهور أصيبا جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب خلال تواجدهما داخل مركبتهما في قرية بورين، وقد جرى نقلهما إثر ذلك إلى المستشفى.

وكان عدد من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال قد هاجموا في وقت سابق من مساء الثلاثاء البلدة، وأحرقوا مركبة كما حطموا مركبتين أخريين.

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع دون الإبلاغ عن إصابات.