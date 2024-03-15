الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم الفارعة شمالي الضفة

جرافات عسكرية رافقت القوة الإسرائيلية وشاركت في تدمير البنية التحتية، وأشاروا إلى "اندلاع اشتباكات مسلحة"، وفقا لشهود عيان.

مخيم الفارعة، صباح اليوم (منصة إكس)

اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مخيم الفارعة شمالي الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية اقتحمت مخيم الفارعة قرب طوباس، وسط اشتباكات مسلحة.

ووفق الشهود، فإن جرافات عسكرية رافقت القوة الإسرائيلية وشاركت في تدمير البنية التحتية، وأشاروا إلى "اندلاع اشتباكات مسلحة".

وأشار الشهود إلى أن أصوات انفجارات تسمع بين الحين والآخر.

كان الجيش الإسرائيلي قد نفذ، فجر الجمعة، اقتحامات طالت مدنا وبلدات بالضفة الغربية أبرزها مدينة طولكرم (شمال).

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي المناطق الفلسطينية لتنفيذ اعتقالات بحق فلسطينيين، مخلفا دمارا كبيرا خاصة في مخيمات شمالي الضفة.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش عملياته بالضفة مخلفا 425 شهيدا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وقرابة 7490 أسيرا وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".