سلطات الاحتلال تغلق معبر الكرامة أمام المسافرين

وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية تفيد بأن سلطات الاحتلال أغلقت معبر الكرامة أمام حركة المسافرين الفلسطينيين والشحن، في أعقاب عملية إطلاق النار في منطقة الأغوار.

أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، معبر الكرامة أمام حركة المسافرين الفلسطينيين والشحن، بين الضفة الغربية والأردن.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال أغلقت المعبر أمام المسافرين، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الاحتلال العسكرية في أريحا، والأغوار غربا.

يأتي ذلك مع استنفار قوات الاحتلال في منطقة الأغوار وعمليات التمشيط الجارية بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار التي نفذت في وقت سابق اليوم، بالقرب من بلدة العوجا، وأسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين أحدهم بجراح متوسطة.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أغلق كافة مداخل مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية بالحواجز العسكرية ومنع حركة المواطنين منها وإليها، وشرع بعملية تمشيط عقب عملية إطلاق النار.

وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية فرضت منعا للحركة على شوارع رئيسية في الأغوار، ونشرت قواتها. وبيّن الشهود أن طائرات مسيّرة ومروحية إسرائيلية تجوب سماء المنطقة.