حصيلة المعتقلين في الضفة والقدس ترتفع إلى 7920 منذ 7 أكتوبر

تشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال من أبقت إسرائيل على اعتقالهم، ومن أفرجت عنهم لاحقا.

ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين إلى نحو 7920 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال 22 فلسطينيا بين مساء الأحد وصباح اليوم الإثنين؛ حسبما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك.

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وبحسب البيان فإن "القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس (الأحد) وحتى صباح اليوم الإثنين، 22 مواطنا على الأقل من الضفة لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى أكثر من 7920".

وتوزعت عمليات الاعتقال التي طالت 22 فلسطينيا، بينهم 4 سيدات على محافظات رام الله والقدس وطولكرم وجنين والخليل وبيت لحم.

وتشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال من أبقت إسرائيل على اعتقالهم، ومن أفرجت عنهم لاحقا.

وفي وقت سابق الإثنين، أفاد شهود بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر اليوم مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة واعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم سيدة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 455 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.