استشهاد المطارد أسعد القنيري خلال اشتباك مع الاحتلال في يعبد

تسللت قوات إسرائيلية خاصة إلى بلدة يعبد وحاصرت منزل القنيري قبل أن تصل تعزيزات من قوات الاحتلال، حيث دارت اشتباكات مسلحة تصدى خلالها المطارد القنيري للقوة المتوغلة قبل إعلان استشهاده.

استشهد المطارد أسعد القنيري (28 عاما)، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، وذلك بعد حصار قوة خاصة إسرائيلية منزله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين في الضفة الغربة المحتلة.

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وتسللت قوات إسرائيلية خاصة إلى بلدة يعبد وحاصرت منزل القنيري قبل أن تصل تعزيزات من قوات الاحتلال، حيث دارت اشتباكات مسلحة تصدى خلالها المطارد القنيري للقوة المتوغلة قبل إعلان استشهاده.

ومنعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى جريح ملقى على سطح منزل خلال حصار منزل المطارد أسعد القنيري في بلدة يعبد.

يشار إلى أن الشهيد القنيري، أسير محرر، وقد استشهد بعد محاصرة الاحتلال منزله، وإعدامه بدم بارد، ومنع طواقم الإسعاف من محاولة إسعافه.

ومنذ ساعات منتصف الليل، تشهد محافظة جنين، اقتحامات لقوات الاحتلال لعدة مناطق وبلدات في المحافظة، حيث نفذت مداهمات واعتقالات عديدة، فيما شهدت قباطية ومخيم جنين اشتباكات تصديا للقوات المقتحمة.