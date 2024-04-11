الضفة: اعتقالات في طولكرم واقتحامات لأحياء المدينة

"اعتقالات طالت عدد من الأسرى المحررين ومواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحامهم لضاحية شويكة"

انسحبت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، من مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة بعد أن نفذت حملة اعتقالات طالت خمسة مواطنين في المدينة وضاحية شويكة شمالها.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت باعتقال كل من الأسير المحرر، فؤاد الشلبي، بعد مداهمة منزله في عزبة الطياح، ويمان شديد من منزله في عزبة الجراد شرق طولكرم، وصهيب غانم الشيخ غانم، والأسير المحرر احمد الشبخ غانم من ضاحية شويكة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عددًا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الجنوبي قادمة من بوابة شوفة، واتجهت صوب ضواحي العزب وتحديدًا عزبة الطياح وعزبة ناصر وعزبة الجراد، وجابت شوارعها وتمركزت في عدة محاور فيها.

كما جابت آليات الاحتلال أحياء مدينة طولكرم الغربية والشرقية والشمالية، قبل ان تقتحم حي الأقصى في ضاحية شويكة شمال المدينة.

إلى ذلك، داهم جنود الاحتلال احد المساجد في الحي وقاموا بتفتيشه واعتقلوا الشيخ مهدي ملاح بعد الاتصال به للحضور للمسجد .

واعترضت احدى آليات الاحتلال مركبة كان يستقلها شابًا اثناء مروره على دوار اليونس المؤدي لضاحية شويكة، وقامت بصدمها وإحداث أضرار مادية فيها، وتفتيشها واستجواب سائقها دون أن يبلغ عن إصابات، وسط مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحامهم لضاحية شويكة.