ألف و679 مستوطنا يقتحمون الأقصى في ثالث أيام "الفصح" اليهودي

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان مقتضب، إنّ "551 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة بعد الظهر ما يرفع عددهم اليوم إلى 1679".

اقتحم 551 مستوطنًا، بعد ظهر اليوم الخميس، المسجد الأقصى وسط مدينة القدس المحتلة، في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي، ليرتفع إجمالي عدد المقتحمين منذ ساعات الصباح إلى 1679.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان مقتضب، إنّ "551 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة بعد الظهر ما يرفع عددهم اليوم إلى 1679".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية أنّ 1128 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

وأشارت دائرة الأوقاف أن الاقتحام جاء أيضا في إطار "إجراءات مشددة وقيود على دخول المصلين من قِبل شرطة الاحتلال (الإسرائيلي)".

ومنذ أول أيام "عيد الفصح"، الذي بدأ الثلاثاء ويستمر أسبوعا، يقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى يوميا، تحت حراسة شرطية مشددة، ويسود توتر شديد أنحاء البلدة القديمة في القدس.

والأربعاء، اقتحم نحو 704 مستوطنين الأقصى، وسبق وأن دعت جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة إلى اقتحامات واسعة للمسجد، بمناسبة "عيد الفصح".