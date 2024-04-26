قوات الاحتلال تواصل الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات ومداهمات واعتقالات في بلدات الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات في بلدات الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة نابلس.

وأكدت مصادر محلية أن أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية جاءت من حاجز عورتا واقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزت في محيط قبر يوسف.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نشرت فرق راجلة في عدة أحياء في المدينة، خاصة في منطقة الضاحية، وفي محيط شارع القدس، قماش اقتحمت منطقة شارع عمان.

وذكرت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال برفقة عصابات المستوطنين اقتحمت قبر يوسف، واقتحمت عدة مبان وعمارات، في وقت نشرت فيه القناصة على أسطح المباني في المنطقة الشرقية للمدينة.

وأفادت بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط على أطراف مخيم بلاطة شرقا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدة قباطية جنوب جنين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قباطية، وداهمت أحيائها وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما كثفت قوات الاحتلال من انتشارها العسكري في محيط بلدة عرابة وقرية بير الباشا وعلى شارع جنين - نابلس ونصبت حواجز عسكرية متنقلة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك، فجر اليوم، بلدتي عزون وجيوس وداهمت منازل.

وأكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت عزون عقب محاصرة قوة خاصة من جيش الاحتلال (مستعربون)، منزل المواطن أشرف سليم، وحطمت محتوياته وعاثت فيه خرابا وفسادا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من عزون واقتحمت جيوس وداهم الجنود أحد المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدرسة من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية في المخيم أن قوات الاحتلال اعتقلت المعلمة جهاد نخلة (33 عاما) بعد مداهمة منزلها في الجلزون وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ونشرت فرقا راجلة في عدة أماكن، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل، عرف من أصحابها سعيد شهوان، ومأمون الرمحي، وأبو ياسر الحطاب.