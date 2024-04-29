ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة والقدس إلى 8505 منذ 7 أكتوبر

تركزت أغلب عمليات الاعتقال الأخيرة، وفق البيان، في محافظة الخليل، بالإضافة إلى أخرى في محافظات جنين وطولكرم وأريحا.

اعتقل جيش الاحتلال 12 فلسطينيا بين مساء الأحد وصباح الإثنين؛ ما يرفع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى 8505 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الأحد وحتى صباح الإثنين، 12 فلسطينيا على الأقل بالضفة".

ومع المعتقلين الجدد وبينهم طفل وأسرى سابقون، ارتفعت حصيلة المعتقلين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 8 آلاف و505، حسب البيان.

وتركزت أغلب عمليات الاعتقال الأخيرة، وفق البيان، في محافظة الخليل، بالإضافة إلى أخرى في محافظات جنين وطولكرم وأريحا.

وشملت معطيات المعتقلين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مَن أبقت إسرائيل على اعتقالهم ومَن أفرجت عنهم لاحقا.

وبموازاة حربه على غزة منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صعَّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة بما فيها القدس، مخلفا إضافة إلى الاعتقالات 491 قتيلا ونحو 4 آلاف و900 جريح، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.