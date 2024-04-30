حملة اعتقالات بالضفة تخللتها مواجهات واشتباكات

تركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت العديد من المنازل واعتقلت فلسطينيين وسط مواجهات في عدة محاور، فيما دارت اشتباكات في عدة مناطق أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في مدينة نابلس. واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عسكر القديم.

وخلفت قوات الاحتلال خرابا بعشرات المنازل بعد اقتحامها في مخيم عسكر واعتقال قاطنيها، بعد إخضاعهم لتحقيقات ميدانية لعدة ساعات.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال قرب دوار المسلخ شرق نابلس، فيما دارات اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدد من المركبات العسكرية مدينة الخليل، وداهمت عددا من المنازل فيها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وانتشرت قوات الاحتلال في باب الزاوية، وحارة الشيخ وحبايل الرياح ومنطقة مفرق أبو الحلاوة.

واعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الأسرى المحررين محمود عبد القادر أبو سليم ومحمد أحمد أبو سليم وصائب فهمي أبو سليم ومعتز سميح وهدان بعد اقتحام منازلهم في بلدة رنتيس شمال غرب رام الله، وذلك بعد أيام من الإفراج عنهم.

وفي طولكرم، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية قوامها أربع آليات البلدة من منطقة حاجز عناب العسكري شرق طولكرم.

وجابت الآليات العسكرية شوارع البلدة وتمركزت على طول الشارع الرئيسي وشارع السكة، داهم جنود الاحتلال محلا تجاريا لبيع المفروشات لعائلة مروان السدلة في المنطقة بعد خلع بوابته وفتشوه وعبثوا بمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عمرو عبد الله السدلة وأحمد مروان السدلة بعد اقتحام منزليهما في بلدة عنبتا، كما داهمت القوات منزل عائلة عبد الله السدلة في منطقة الواد في البلدة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة سيلة الظهر، وقالت مصادر محلية إن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت البلدة، وداهم جيش الاحتلال عددا من المنازل فيها دون اعتقالات.

وأكدت المصادر أن المقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع في البلدة في حين أطلق الاحتلال الرصاص الحي.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال السيدة سلوى أبو وردة حمدان من منزلها شرق بيت لحم.