طولكرم: اشتباكات مع قوات الاحتلال وقصف منزل في دير الغصون

اقتحمت قوات الاحتلال بعد انتصاف ليل الجمعة – السبت، بلدة دير الغصون شمال طولكرم وحاصرت منزلا فيها، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة.

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وجاء في التفاصيل، أن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منزلا في الحي الشرقي، في الوقت الذي دفعت بتعزيزات عسكرية إليها وسط إطلاق العيارات النارية بكثافة.

وأطلقت قوات الاحتلال قذائف "أنيرجا" باتجاه المنزل المحاصر، وطلبت عبر مكبرات الصوت بتسليم شبان أنفسهم.

وسمعت في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات إطلاق نار كثيف، في محيط المنزل المحاصر.

وأفاد شهود عيان، بأن جرافة عسكرية هدمت أسوارا ودمرت عدة مركبات، وسط انقطاع التيار الكهربائي عن الطرق والمنازل المحيطة بالمنزل المحاصر في البلدة.

وفي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، دهست قوات الاحتلال شابا ما أسفر عن إصابته بجروح ورضوض، في وقت شنت فيه حملة تفتيش في منازل وممتلكات المواطنين، وأعاقت مرور المركبات وأغلقت الشارع الرئيس.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مفترق قرية كفيرت.

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، أصيب مواطنون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال.

وأفيد بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وتمركزت قرب مركز لاجئ على المدخل الشرقي، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المنازل، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

إلى ذلك، أصيب شاب من مدينة طولكرم برصاص قوات الاحتلال خلال تواجده قرب جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة زيتا شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في القدم، ونقله جيش الاحتلال على الجدار إلى معبر الطيبة التجاري جنوب المدينة، ثم قامت مركبة إسعاف جمعية الهلال الأحمر بنقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم بالقرب من معبر الطيبة في طولكرم، ونقلتها إلى المستشفى.