الاحتلال يخطر بهدم مساكن فلسطينية قرب أريحا

قال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان لوسائل الإعلام، إن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية"، اقتحمت تجمع عرب المليحات، وسلمت عددا من المواطنين إخطارات هدم.

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم مساكن الفلسطينيين في تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا.

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وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان لوسائل الإعلام، إن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية"، اقتحمت تجمع عرب المليحات، وسلمت عددا من المواطنين إخطارات هدم، عرف من بينهم 5 مساكن للأشقاء صالح، وأكرم، وطالب سليمان مليحات، ومسكن وبركس للأغنام للمواطن محمد سليمان مليحات.

وحذر مليحات من عملية ترحيل قريبة لسكان عرب المليحات، خاصة مع اقتحامات المستوطنين المستمرة للتجمع. وبين أن المستوطنين اقتحموا التجمع مرتين يوم أمس، وفتشوا 4 مساكن وألقوا الحجارة على مسكن آخر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في تجمع عرب المليحات بهدف حملهم على الرحيل من تلك المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.

وتعتمد العائلات في التجمعات البدوية، بشكل أساسي على تربية الماشية والرعي، واقتناء الجرارات الزراعية، لتساعدهم على استمرار الحياة في مناطق لا تسمح إسرائيل بأن يكون فيها بنية تحتية.

وتشير الإحصاءات إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين استولوا خلال العام الماضي 2023 على 43 جرارا زراعيا، و293 مركبة، و296 رأس ماشية، من مناطق متفرقة في الضفة.