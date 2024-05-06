الاحتلال يهدم منشآت سكنية تجارية قرب رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال منطقة عين أيوب في القرية، فجر اليوم، معززة بجرافة عسكرية، وباشرت بهدم الطابق الثاني من منزل يعود لورثة نواف سمحان.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، طابقا من منزل، ومنشأة تجارية في قرية رأس كركر قضاء رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

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واقتحمت قوات الاحتلال منطقة عين أيوب في القرية، فجر اليوم، معززة بجرافة عسكرية، وباشرت بهدم الطابق الثاني من منزل يعود لورثة نواف سمحان، علما أن المنزل مكون من طابقين، وكانت قوات الاحتلال أخطرت بهدم الطابق الثاني منه، بحجة عدم الترخيص.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت مسبقا ورثة نواف بهدم الطابق الثاني من منزلهم في عين أيوب.

وهدمت جرافات الاحتلال أيضا منشأة تجارية في منطقة عين أيوب، عبارة عن مغسلة مركبات وبركس، تعود لعائلة أمجد سمحان.

وسلمت قوات الاحتلال منذ نحو أسبوعين، إخطارات بالهدم ووقف البناء لـ11 منزلا في المنطقة.

مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا غرب بيت لحم

شق مستوطنون طريقا استيطانيا في أراضي الفلسطينيين في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن مستوطنين شقوا طريقا استيطانيا في أراضي منطقة "واد قديس" وسط مستوطنة "بيتار عيليت" المقامة على أراضي الفلسطينيين بطول كيلومتر، وبعرض 10 أمتار، يمتد من نبع عين قديس وصولا إلى نبع عين الطاقة، عرف من بين أصحابها إبراهيم شاكر حمامرة.

وأشار حمامرة إلى أن المستوطنين قاموا سابقا بتسييج الأرض ومنعوا أصحابها من الوصول إليها.