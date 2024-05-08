الضفة: هدم 8 منشآت سكنية وزراعية والاحتلال يهاجم رعاة الأغنام

قال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافة، وداهمت وسط القرية وهدمت منزلا يعود للمواطن هشام أبو ثابت، وتقدر مساحته بنحو 100 متر مربع، وهو قائم منذ أكثر من 20 عاما.

أجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينيا على هدم أربعة بركسات تجارية، في بلدة نحالين، كما هدمت الجرافات بنايتين في مرج الغزلان شرق بيت لحم، ومنزلا قرب نابلس، ومنشآة سكنية قرب الخليل، فيما هاجمت قوات معززة من جيش الاحتلال رعاة الأغنام شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد مالك البركسات محمد عيسى مسلم، بأن قوات الاحتلال أجبرته على هدم البركسات المقامة على مساحة خمس دونمات في منطقة واد البقر شمال البلدة، وتشمل محددة، ومحلا للألمنيوم، وكراج تصليح سيارات ومطعما، بعد أن تم اخطاره سابقا بالهدم مع دفع كفالة مالية بـــ25 ألف شيكل.

وأشار الى أنه تم إجباره بالهدم الشخصي وإلا سيتم تنفيذ الهدم على نفقته الخاصة، لافتا إلى أن خسارته بلغت أكثر من 500 ألف شيكل.

وهدمت جرافات الاحتلال منزلا في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافة، وداهمت وسط القرية وهدمت منزلا يعود للمواطن هشام أبو ثابت، وتقدر مساحته بنحو 100 متر مربع، وهو قائم منذ أكثر من 20 عاما.

وأضاف، أن أغلبية المنازل في القرية مخطرة بالهدم والإزالة، عقب الاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضيها التي كانت تصل مساحتها إلى نحو 14 ألف دونم.

إلى ذلك، هاجمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، رعاة الأغنام في منطقة الفرديس شرق بيت لحم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال هاجمت مجموعة من رعاة الأغنام اثناء رعيهم لأغنامهم في منطقة الفرديس، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات جسدية مع تسجيل حالات اختناق.

وفي محافظة الخليل، هدمت جرافات الاحتلال منزلا بزعم البناء دون ترخيص.

وقال فؤاد العمور، منسق لجنة "الحماية والصمود" جنوب الخليل، إن "قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت منطقة الجوايا شرق مدينة بدة يطا بمحافظة الخليل برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بهدم منزلا من طبقتين، بدعوى البناء دون ترخيص".

وبين أن المنزل تسكنه عائلة الفلسطيني أحمد النواجعة المكونة من 9 أفراد.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" بدون تراخيص، والتي يعد الحصول عليها شبه مستحيل.