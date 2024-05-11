الضفة.. مستوطنون يضرمون النار بمحاصيل زراعية واعتقالات ومداهمات

المستوطنون أحرقوا الأشجار والمحاصيل في وقت كانت قوات الاحتلال تؤمن لهم الحماية وتطلق النار صوب المواطنين الذين اقتربوا من المكان لمحاولة إخماد النيران المشتعلة.

أصيب عدد من الأهالي بحالات اختناق، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن المواجهات بين "شبان وقوات الاحتلال تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق".

كما وأفادت باقتحام قوات الاحتلال لبلدة السموع جنوبًا، وبلدة صوريف شمال غرب الخليل، وتنفيذها لعمليات تفتيش في عشرات المنازل، والعبث بمحتوياتها.

جنين

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد رائد محمود أبو الرب، وإياد جهاد توفيق أبو الرب، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما في قرية جلبون شرق المدينة.

كما واعتقلت كلاً من: ساجي الجمل، من حي الألمانية على أطراف المدينة، وإبراهيم مساد، من قرية فقوعة المحاذية لجدار الفصل العنصري شمال شرق جنين، بعد دهم وتفتيش منزليهما.

رام الله

إلى ذلك، وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين معروف باجس نخلة ومحمود وجدي صافي، عقب نصب حاجز عسكري مفاجئ، على مدخل مخيم الجلزون للاجئين، شمالاً.

كما واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم الجلزون، فجر اليوم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز؛ دون أن يبلغ عن إصابات.

نابلس

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، بلدة عصيرة الشمالية، وقرية قوصين، في محافظة نابلس.

وأشارت إلى أن "عدة آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال جابت شوارع البلدة، وتجولت في عدة أحياء فيها"، دون أن يبلغ عن اعتقالات، وأضافت أن قوات الاحتلال "أطلقت قنابل الإنارة في محيط بلدة عقربا شرق نابلس".

عربدة المستوطنين

من جهة ثانية، وفي السياق، أضرم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، النار بأشجار زيتون ومحاصيل زراعية في قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين "أحرقوا الأشجار والمحاصيل في وقت كانت قوات الاحتلال تؤمن لهم الحماية وتطلق النار صوب المواطنين الذين اقتربوا من المكان لمحاولة إخماد النيران المشتعلة"، وسط مناشدات من الأهالي لإطفاء الحرائق.