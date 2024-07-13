الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات بالضفة الغربية

كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طولكرم صباح اليوم السبت، من محورها الغربي، وجابت شوارعها وتحديدا شارع العليمي، وحي الأقصى في ضاحية شويكة، وشارع السكة في ضاحية اكتابا.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين من ضاحية اكتابا، شرق مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: تيسير الجابر ونجله عمار بعد مداهمة منزلهما في حي إسكان الموظفين بالضاحية، ومرسي فرحانة من منزله في عزبة مسعود في اكتابا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طولكرم صباح اليوم السبت، من محورها الغربي، وجابت شوارعها وتحديدا شارع العليمي، وحي الأقصى في ضاحية شويكة، وشارع السكة في ضاحية اكتابا.

وأفادت مراسلة "وفا" بأن قوات الاحتلال تمركزت في حي إسكان الموظفين في الضاحية، ونشرت قناصتها على أسطح الأبنية العالية، وأطلقت النار بشكل عشوائي في المكان، كما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى ضاحية اكتابا، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا ونجله من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ناصر محمد سالم (59 عاما)، ونجله نور الدين (26 عاما)، بعد دهم منزلهما وتفتيشه، واعتدت على زوجته برش غاز الفلفل على وجهها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، الشاب رمزي عبدالله الهريمي (27 عاما)، من بيت لحم، أثناء عودته من بلدة بيت فجار، قرب قرية أم سلمونة جنوبا.