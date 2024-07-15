الضفة: مستوطنون يهاجمون مساكن ويحرقون أراض شمال اللبن الشرقية

صعد المستوطنون من هجماتهم الإرهابية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداء في الضفة بما فيها القدس، أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين.

أحرق مستوطنون اليوم، الإثنين، مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين، وهاجموا مساكن البدو في واد ياسوف شمال قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

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وقال طارق أبو دية أحد سكان المنطقة، إن "أكثر من 20 مستوطنا من مستوطنة ’رحاليم’ المقامة على أراضي قرى جنوب نابلس، هاجموا مساكن البدو وحاولوا سرقة الأغنام من الرعاة، ورشقوهم بالحجارة قبل أن يتمكن الأهالي من صد الهجوم".

الضفة: مستوطنون يهاجمون مساكن ويحرقون أراض شمال اللبن الشرقيةhttps://t.co/KLJsv1HAPs pic.twitter.com/pUZTJRbbHc — موقع عرب 48 (@arab48website) July 15, 2024

وأشار إلى أن المستوطنين أشعلوا النيران في 6 مواقع بالمنطقة الشمالية الغربية من القرية، ما أدى إلى احتراق عشرات أشجار الزيتون ومساحات واسعة من المحاصيل الزراعية.

وصعد المستوطنون من هجماتهم الإرهابية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداء في الضفة بما فيها القدس، أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين.

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال اليوم تجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في منطقة ظهر صبح التابعة لأراضي بلدتي سرطة وبديا غرب سلفيت.

وذكر الناشط في مواجهة الاستيطان، نظمي السلمان، أن "أعمال تجريف واسعة تقوم بها قوات الاحتلال في محافظة سلفيت منذ عدة شهور، بهدف مد خطوط مياه لصالح المستوطنات على حساب أراضي المواطنين".

وأضاف أن "عملية تجريف الأراضي وصلت إلى محاذاة الطريق الرئيس في منطقة ظهر صبح، بالتزامن مع أعمال تجريف واسعة لنفس الغرض في أراضي كفل حارس شمال غرب سلفيت، وواد قانا التابع لبلدة دير استيا".