الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا في بني نعيم شرق الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة بني نعيم شرق الخليل، فيما نصبت حاجزا على مدخل بلدة إذنا غربا.

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مسجدا في بلدة بني نعيم شرق الخليل بالضفة الغربية.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة بني نعيم شرق الخليل، فيما نصبت حاجزا على مدخل بلدة إذنا غربا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم، وداهمت مسجد أبو بكر الصديق، وفتشت أروقته.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة إذنا، وقامت بتوقيف المواطنين ودققت في بطاقاتهم، وفتشت مركباتهم، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.