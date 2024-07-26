مواجهات واعتقالات في جنين

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت بعض الشبان، عرف منهم المواطن محمود أبو الفهد، وأنس قعقور، من واد عز الدين، ومحمود جرار، من جبل أبو ظهير.

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين وأطراف مخيمها في الضفة الغربية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة، واعتقلت ثلاثة مواطنين على الأقل وسط اندلاع مواجهات واشتباكات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته العسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور، وباشرت بعمليات دهم وتفتيش واعتقال، ما تسبب باندلاع مواجهات واشتباكات متفرقة في العديد من الأحياء، أطلق خلالها الجنود الرصاص والقنابل الصوتية والغازية.

وأضافت المصادر أن أطراف المدينة شهدت حشد قوات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الجهات، وأن طائرات الاحتلال المسيّرة والاستطلاعية حلّقت في سماء المدينة والمخيم، وانتشر عدد من القناصة على أسطح بنايات ومنازل.

وتخللت عمليات الاقتحام اعتداءات على مواطنين واحتجازهم وتحطيم محتويات منازل وواجهات متاجر، منها تحطيم وتكسير مكتبة الشيخ ثائر علاونة.

وأكدت مصادر محلية اعتقال قوات الاحتلال بعض الشبان، عرف منهم، بحسب المصادر، المواطن محمود أبو الفهد، وأنس قعقور، من واد عز الدين، ومحمود جرار، من جبل أبو ظهير.