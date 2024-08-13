عباس يبحث مع بوتين مستجدات الأوضاع الإقليمية والفلسطينية

بوتين يناقش الوضع في الشرق الأوسط مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في موسكو؛ الرئيس الروسي يعرب عن "قلقه" إزاء أعداد القتلى المدنيين في غزة فيما يدعو عباس لوقف إطلاق نار فوري وبشكل عاجل في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة والقدس.

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس.

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وأعرب الرئيس الروسي لعباس الذي يزور موسكو، عن "قلقه" إزاء أعداد القتلى المدنيين في غزة. وقال بوتين بحسب مشاهد عرضها التلفزيون الروسي: "نحن قلقون قبل كل شيء إزاء الخسائر المدنية".

وأضاف "نحن نفعل كل شيء... لمساندة فلسطين والشعب الفلسطيني". وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عباس "جدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري وبشكل عاجل في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في الضفة والقدس".

ودعا إلى "وقف الاقتحامات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتوقف عن خنق الاقتصاد الفلسطيني، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية تمهيدا للعودة إلى الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية وفق حل الدولتين".

وذكرت الوكالة أن عباس "شدد على أهمية قيام المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتطبيق قرارات المحاكم الدولية ودعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام".

وقال عباس: "سعداء بلقاء الرئيس بوتين مجددا كصديق من أجل تبادل وجهات النظر والمشورة فيما يتعلق بالأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين، وبحث سبل وقف العدوان وحرب الإبادة ومناقشة سبل تجنب توسيع الحرب في المنطقة".

ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن بوتين قوله خلال اللقاء، إن موسكو "تتابع بألم وقلق بالغين الكارثة الإنسانية التي تحدث في فلسطين".

وأضاف أن "الجميع يعلم أن روسيا تدافع اليوم عن شعبها بالسلاح بأيديها، إلا أن ما يحدث في الشرق الأوسط، وما يحدث في فلسطين، بالطبع، لا يمكن أن يمر دون اهتمام من جانبنا".

وأمس الإثنين، وصل الرئيس الفلسطيني إلى موسكو، بدعوة من نظيره الروسي، في زيارة رسمية تستمر حتى الأربعاء.

ويرافق الرئيس الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل.

ووفق تصريحات صحافية للسفير الفلسطيني في روسيا تستمر الزيارة من 12 إلى 14 آب/ أغسطس الجاري، يلتقي خلالها السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا.