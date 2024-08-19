الاحتلال يقتحم عددا من القرى جنوب طولكرم

داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في القرى المذكورة، وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرى: كفر عبوش، وكفر زيباد، وكفر جمال، جنوب طولكرم.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في القرى المذكورة، وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما انتشرت قوات الاحتلال في محيط قرى "الكفريات"، وتحديدا كفر صور، وكفر زيباد، وكفر عبوش، وكفر جمال، وكور، في الوقت الذي واصلت فيه إغلاق البوابة الحديدية التي أقامتها عند جسر جبارة أمام الداخلين إلى طولكرم، ما تسبب في اصطفاف طابور طويل من المركبات باتجاه واحد.

وأعلنت مديرية أوقاف طولكرم عن افتتاح المساجد في قرى: كفر صور، والراس، وجبارة، وكور، لاستقبال المواطنين الذين تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب إغلاق البوابة الحديدية عند جسر جبارة.