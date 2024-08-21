"مناطق آمنة"! 30 ألف فلسطيني لكل كيلومتر مربع بمنطقة المواصي

يعيش نحو 30 ألف شخص في كل كيلومتر مربع بمنطقة المواصي حاليا، مقارنةً بـ1200 شخص لكل كيلومتر مربع قبل الحرب على غزة؛ 9 من كل 10 أشخاص في غزة تعرضوا للتهجير بسبب الهجمات الإسرائيلية.

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص لكل كيلومتر مربع في منطقة المواصي في قطاع غزة بلغ 30 ألف شخص بسبب تدفق النازحين الفارين من الهجمات الإسرائيلية على جميع أنحاء القطاع.

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وتقع المواصي على امتداد سواحل مدن دير البلح وخانيونس ورفح المطلة على البحر المتوسط، وتفتقر للبنية التحتية وقدرتها ضئيلة تجاه التوسع العمراني وعلى استيعاب هذا الكم من النازحين.

ويحاول الجيش الإسرائيلي من بدء حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حصر نحو 2.3 مليون فلسطيني في حدود منطقة المواصي.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الكثير من الفلسطينيين يلجؤون إلى أجزاء من المواصي وسط قطاع غزة.

وذكرت في بيان نشرته اليوم، الأربعاء، أن العمليات العسكرية المستمرة وأوامر الإخلاء المتكررة أجبرت العائلات في غزة على النزوح مرارًا وتكرارًا.

(Getty Images)

وأوضحت أنه يعيش نحو 30 ألف شخص في كل كيلومتر مربع بمنطقة المواصي حاليا، مقارنةً بـ1200 شخص لكل كيلومتر مربع قبل الحرب.

ومنذ بدء حربها في غزة تصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلية قرارات إخلاء تجبر الفلسطينيين في القطاع على النزوح القسري المستمر.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فإن 9 من كل 10 أشخاص في غزة تعرضوا للتهجير بسبب الهجمات الإسرائيلية.

كما تشير بيانات المنظمة إلى أن معظم الفلسطينيين في غزة يضطرون للانتقال مرة واحدة على الأقل شهريًا.

ويعيش النازحون الفارون من هجمات إسرائيل في أوضاع يائسة في مناطق لجوئهم، ويحاولون التمسك بالحياة في خيام بدائية.