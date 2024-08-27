الاحتلال يقتحم مخيّمي بلاطة وعسكر الجديد.. اندلاع اشتباكات مسلّحة

ذكرت تقارير فلسطينية أن شابا أُصيب بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار على يد قوات الاحتلال المُعتدية. وأشارت "كتائب شهداء الأقصى - شباب الثأر والتحرير" في بيان إلى أننا "نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال يتخللها إلقاء عبوات ناسفة..."

صورة توضيحية من اشتباك سابق في نابلس (Getty images)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة قادمة من حاجز بيت فوريك العسكري شرقا، وتمركزت في محيط مخيم عسكر الجديد.

وذكرت تقارير فلسطينية أن شابا أُصيب بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار على يد قوات الاحتلال المُعتدية. وأشارت "كتائب شهداء الأقصى - شباب الثأر والتحرير" في بيان إلى أننا "نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال يتخللها إلقاء عبوات ناسفة، بمخيم بلاطة في نابلس".

ونشرت "سرايا القدس - كتيبة نابلس"، بيانا، قالت فيه إننا "نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو التي تقتحم مخيم بلاطة في الضفة الغربية".