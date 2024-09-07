الضفة: الاحتلال يواصل التنكيل.. اقتحامات وإصابات

اقتحمت قوات الاحتلال العديد من أحياء البلدة وقامت بعمليات دهم وتفتيش واسعة لمنازل الأهالي، قوبلت من الأهالي باندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام والمدمع، في عملية اقتحام نفذها الاحتلال في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم السبت.

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وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال العديد من أحياء البلدة وقامت بعمليات دهم وتفتيش واسعة لمنازل الأهالي، قوبلت من الأهالي باندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

إلى ذلك، شرعت قوات الاحتلال بـ"حملة اقتحام جديدة"، وبأعدد كبيرة، فجر اليوم، في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، كما واقتحمت بلدة السموع جنوبي مدينة الخليل.

عشرات الشهداء ودمار هائل

وفي طولكرم وجنين ومخيمها، شمال الضفة، تحدثت مصادر جيش الاحتلال، مساء الجمعة، عن "انسحابه" من المدينتين مخلفًا 39 شهيدًا ودمارًا هائلاً بالبنية التحتية والمنازل وشبكات المياه والصرف الصحي وأعمدة كهرباء ومركبات للأهالي.

وفجر 28 آب/ أغسطس، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمال الضفة طالت مدن جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومدينة طوباس ومخيم الفارعة. ومنذ ذلك التاريخ، تقوم قوات الاحتلال باقتحامات وانسحابات متكررة في مناطق مختلفة بالضفة وعلى وجه الخصوص في محافظتي طولكرم وجنين وطوباس، ينفذ خلالها عمليات قتل واعتقالات.

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