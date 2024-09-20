استشهاد الشاب ياسر امطير من قلنديا إثر إصابته برصاص الاحتلال

نُقل الشهيد إثر إصابته برصاص الاحتلال إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بحالة خطيرة، حيث أُقرّت وفاته، وأُعلن استشهاده لاحقا.

استشهد شاب أصيب، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأكدت محافظة القدس، في بيان، "استشهاد الشاب ياسر رائد فايز امطير عقب إصابة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البطن، لدى اقتحامها حي المطار في قلنديا"، فجر اليوم.

وأوضح البيان أنه "نُقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بحالة خطيرة"، حيث أُقرّت وفاته لاحقا.

واستشهد سبعة شبان أحدهم بقصف مركبة، فيما أصيب آخرون، أمس الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

والشهداء السبعة هم: أحمد زكارنة، وفادي حنايشة، ومحمد أبو الرب، وعمر أبو الرب، ومصطفى زكارنة، ومحمد كميل، وشادي زكارنة.