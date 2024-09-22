الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة واندلاع اشتباك مسلح

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، عبر شارع القدس وسط إطلاق كثيف للنار، وانتشرت في عدد من حارات المخيم.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عدة مناطق في الضفة الغربية، حيث شهدت مناطق نابلس، سلفيت، وجنين ممارسات عدوانية تمثلت في اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار.

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، عبر شارع القدس وسط إطلاق كثيف للنار، وانتشرت في عدد من حارات المخيم.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة بلاطة أن "مجاهدينا تصدوا لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة في عدة محاور من المخيم". وسمعت أصوات انفجارات خلال الاقتحام المتواصل.

وفي قرية حارس غرب سلفيت، احتجزت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال، بعد اقتحامها للمنطقة الشرقية من القرية واعتلاء أسطح المنازل وتفتيشها. تم إخضاع المواطنين لتحقيق ميداني في ظل ترهيب واسع النطاق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عربونة شمال شرق جنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال خلال المواجهات.