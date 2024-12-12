إصابة طفل وشاب برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة بيت فوريك

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: "إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) لبلدة بيت فوريك، أحدهما شاب (34 عاما) أصيب بالرصاص الحي بالقدم، والآخر طفل (15 عاما) بالرصاص الحي بالبطن".

أصيب فلسطينيان أحدهما طفل برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، خلال اقتحامه بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: "إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) لبلدة بيت فوريك، أحدهما شاب (34 عاما) أصيب بالرصاص الحي بالقدم، والآخر طفل (15 عاما) بالرصاص الحي بالبطن".

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في البلدة، وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات".

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وفق الوكالة.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 811 شهيدا، ونحو 6 آلاف و450 جريحا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.