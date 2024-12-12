الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 43 فلسطينيا اعتقلهم من غزة

أفاد "مكتب إعلام الأسرى" الفلسطيني في بيان أن "عددا من الأسرى الذين أفرج عنهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع"، دون تحديد العدد الدقيق.

صورة توضيحية لأسرى فلسطينيين من غزة أفرج عنهم الاحتلال بعد اعتقالهم من القطاع في السابق (Getty images)

أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن 43 فلسطينيا اعتقلهم في غزة خلال أوقات مختلفة أثناء عملياته العسكرية ضمن الإبادة المتواصلة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفاد "مكتب إعلام الأسرى" الفلسطيني في بيان أن "عددا من الأسرى الذين أفرج عنهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع"، دون تحديد العدد الدقيق.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته: "وصل 43 أسيرا إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس عبر حافلات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأوضح المصدر أن الإفراج عن المعتقلين جرى عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

ويخضع المُفرج عنهم، الذين بدت عليهم علامات الإرهاق، لفحوصات طبية داخل المستشفى.

وخلال الشهور الماضية، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي سراح عشرات المعتقلين الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية جراء التعذيب.

ومنذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون بالطواقم الصحية والدفاع المدني، وأفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

وكشفت منظمات حقوقية ووسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض معتقلين فلسطينيين من غزة لتعذيب وإهمال طبي أودى بحياة العديد منهم في مراكز اعتقال إسرائيلية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.