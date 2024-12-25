أمن السلطة يعلن مقتل عنصر هو الثالث بعمليته في مخيم جنين

قال العميد رجب إن "هذه الجريمة النكراء التي طالت أحد أفراد المؤسسة الأمنية، وهو الشهيد الثالث منذ انطلاق حملة "حماية وطن"، لن تزيد قوى الأمن إلا إصرارا وعزيمة على مواجهة كل من يحاول تهديد أمن الوطن أو التمرد .

أعلن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، اليوم الأربعاء، مقتل النقيب حسن عبد الله مرتب جهاز المخابرات العامة، متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أيام، بعد استهدافه بطلق ناري خلال الاشتباكات في مخيم جنين.

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وقال العميد رجب في بيان إن "هذه الجريمة النكراء التي طالت أحد أفراد المؤسسة الأمنية، وهو الشهيد الثالث منذ انطلاق حملة "حماية وطن"، لن تزيد قوى الأمن إلا إصرارا وعزيمة على مواجهة كل من يحاول تهديد أمن الوطن أو التمرد على سيادة القانون، على حد تعبيره.

النقب حسن عبد الله

وشدد على أن الأجهزة الأمنية ستواصل وبكل ما اوتيت من قوة، العمل لفرض النظام والقضاء على الفوضى وحماية أمن شعبنا مهما كانت التضحيات.

ودعا العميد رجب كافة المواطنين إلى الوقوف صفا واحدا مع الأجهزة الأمنية، وتقديم الدعم والتعاون الكامل في ملاحقة هؤلاء المجرمين، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في وطننا الحبيب.

يذكر أن مساعد أول ساهر فاروق جمعة ارحيل مرتب الحرس الرئاسي، ورقيب أول مهران قادوس، مرتب الشرطة الفلسطينية، قتلا قبل أيام خلال العلمية الأمنية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في جنين ومخيمها.