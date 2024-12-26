الضفة: شهيد برصاص قوات الاحتلال في يعبد

استشهد شاب من يعبد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة، وذلك بعد إصابته بجراح خطيرة جدا في منطقة الصدر.

استشهد الشاب زين علي عطاطرة (18 عاما) جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غربي جنين؛ مساء الخميس.

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وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفاد بأن طواقمه في جنين تعاملت مع إصابة خطيرة جدا في منطقة الصدر برصاص الاحتلال، لشاب من بلدة يعبد، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأقر الطاقم الطبي في المستشفى استشهاده بعد فشل محاولات إنعاشه.

واقتحمت قوات الاحتلال يعبد، وفي أعقاب ذلك وقعت مواجهات مع الشبان، استخدمت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، موقعا أثريا في مدينة أريحا.

وذكر شهود عيان، أن حافلة تقل عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحمت موقع "شهوان" الأثري المقابل لمدخل مخيم عين السلطان في أريحا لأداء طقوس ما يسمى بـ"عيد الأنوار – حانوكا".

واعتقلت قوات الاحتلال شابين على حاجز عورتا العسكري جنوب نابلس.

وبحسب مصادر أمنية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين رائد مرعي وصهيب الششتري خلال مرورهما عبر الحاجز المذكور.