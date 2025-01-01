السلطة الفلسطينية تحظر بثّ قناة الجزيرة

قرّرت "اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة، ومكتبها في فلسطين".

حظرت السلطة الفلسطينية، مساء الأربعاء، بثّ قناة "الجزيرة".

وقرّرت "اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة، ومكتبها في فلسطين"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن حظر القناة، سيكون "بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".

كما يشمل القرار "تجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها (مع الجزيرة)، والطواقم والقنوات التابعة لها".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بثّ مواد تحريضية، وتقارير تتسم بالتضليل، وإثارة الفتنة، والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".