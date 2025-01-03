الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويحتجز مركبة من نابلس

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين رشاد حلاوة، ومنتصر الجابي، واحتجز مركبة من مدينة نابلس في الضفة الغربية، فجر اليوم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، فلسطينيين واحتجزت مركبة من مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من المدينة ومحيطها، واعتقلت رشاد حلاوة، ومنتصر الجابي، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، كما استولت على مركبة من حارة العقبة.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، بلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ونفذت حملة اقتحامات وتفتيشات لعشرات المنازل واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، في حين اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، شمال سلفيت.