عملية إسرائيلية متواصلة في جنين وتوسيع للاقتحامات: محاصرة منزل في قباطية واستهدافه بقذيفة صاروخية

دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إلى المخيم، وسط تصاعد حدة الاشتباكات، التي تندلع بين حين وآخر في المنطقة، واعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات الأهالي، وحوّلهم للتحقيق في مراكز قريبة من المدينة.

كثّف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عمليته العسكرية المستمرة لليوم الرابع في مدينة جنين ومخيمها، بالإضافة إلى القرى والبلدات القريبة منها، شماليّ الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في قباطية، واستهدفته بقذيفة صاروخية.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إلى المخيم، وسط تصاعد حدة الاشتباكات، التي تندلع بين حين وآخر في المنطقة.

ومنذ بدء العملية، شرعت جرافات الجيش الإسرائيلي بتدمير البنى التحتية ومحال تجارية في المخيم. وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق منازل فلسطينية، ودفع بآليات ثقيلة لهدم مزيد من البيوت.

واعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات الأهالي، وحوّلهم للتحقيق في مراكز قريبة من المدينة.

ومنذ الثلاثاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين، استشهد خلالها 12 شخصا وأصيب 40 بجراح حتى مساء الخميس، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

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