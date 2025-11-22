ممارسات الاحتلال في الضفة: اقتحامات واعتقالات واعتداءات ميدانية في عدة محافظات

في محافظة الخليل، احتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين وحققت معهم ميدانيًا بعد الاعتداء عليهم بالضرب في بلدة بيت أمر شمال المحافظة، عقب اقتحام عدة أحياء ومداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، من ممارساتها بحق المواطنين في عدة محافظات بالضفة الغربية، حيث نفّذت عمليات اقتحام واعتقال واحتجاز وتحقيق ميداني، إلى جانب الاعتداء بالضرب ونصب الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق.

ففي محافظة الخليل، احتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين وحققت معهم ميدانيًا بعد الاعتداء عليهم بالضرب في بلدة بيت أمر شمال المحافظة، عقب اقتحام عدة أحياء ومداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت لأكثر من ثلاث ساعات نحو 30 مواطنًا في ساحة مصنع للطوب قرب منزل عائلة الشهيد وليد صبارنة بمنطقة عصيدة، واعتدت عليهم بالضرب، كما حطمت جزءًا من صرح الشهداء في البلدة. كما احتجزت عدداً من المواطنين في مدينة الخليل واعتدت عليهم بالضرب وحققت معهم ميدانيًا، وعرف منهم: محمد حسين أبو حديد، وياسر أبو تركي، ومحمود أبو داود، ورامي الجنيدي، وحازم الأطرش. ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم تسعة مواطنين من المدينة ومخيم بلاطة شرقًا، حيث اقتحمت المخيم واعتقلت المواطن جمال الطيراوي ونجليه محمد خالد وعبد الحميد، بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه.

كما داهمت عدة أحياء في المدينة واعتقلت ستة مواطنين هم: حمزة محمد جاد الله، وإسلام محمد جاد الله، ومعتصم سليم جاد الله من البلدة القديمة، وأحمد الضوايه من منطقة شارع التعاون، ومحمد أبو رجب من كفر قليل، وأنس الشنار من حي المعاجين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي محافظة رام الله، نصبت قوات الاحتلال اليوم السبت حاجزًا عسكريًا عند المدخل الغربي لقرية المغير شرق المحافظة، وأوقفت عدداً من المركبات وفتشتها، ما تسبب بأزمة مرورية في المنطقة.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم السبت الشاب حمزة الحطاب، بعد أن داهمت منزله في المدينة.

وتأتي هذه الممارسات في إطار تصعيد مستمر تشهده مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وسط اقتحامات واعتقالات وعمليات تضييق يومية بحق المواطنين.