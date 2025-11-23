استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قرية دير جرير شرقي رام الله

نعت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت في بيان صدر عنها الشهيد براء معالي "الذي حمل أحلامه على درب العلم، وحمل وطنه في قلبه، ونعلن الإضراب الشامل يوم غدٍ؛ حدادًا على روح الشهيد وتنديدًا بسياسة القتل الإسرائيلية بحق شعبنا".

استشهد الشاب براء خيري معالي (20 عاما)، مساء اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية دير جرير شرق رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان مقتضب عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال من قرية دير جرير.

وأكد جيش الاحتلال أن أحد عناصره قتل الشاب براء خيري معالي بعد أن تلقى بلاغا بأن فلسطينيين يلقون الحجارة على المستوطنين.

وقال في بيانه أن "قوات كتيبة 101 من لواء المظليين وصلت إلى منطقة ‘عوفرا‘ في فرقة بنيامين في وقت مبكر من اليوم (الأحد)، عقب بلاغ عن عدد من ‘المخربين‘ الذين ألقوا الحجارة نحو مواطنين إسرائيليين، وعند وصول العناصر، عملت القوات واستخدمت وسائل لتفريق المظاهرات من أجل إعادة النظام في المنطقة".

وأشار بيان الجيش إلى أنه "خلال نشاط القوات، قام ‘مخرب‘ بإلقاء صخور نحو القوة التي ردّت بإطلاق نار دقيق لتحييد التهديد وقتلته".

وأفادت تقارير بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين خلال مواجهات اندلعت في المكان، ما أدى إلى إصابة الشاب برصاصة في الصدر، ووصفت إصابته حينها بالخطيرة.

الشهيد براء خيري معالي

وقد تم نقله لتلقي العلاج، إلا أنه استشهد لاحقا متأثرا بجراحه.

ونعت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت في بيان صدر عنها الشهيد براء معالي "الذي حمل أحلامه على درب العلم، وحمل وطنه في قلبه، ونعلن الإضراب الشامل يوم غدٍ؛ حدادًا على روح الشهيد وتنديدًا بسياسة القتل الإسرائيلية بحق شعبنا".

وأفاد رئيس مجلس قروي دير جرير فتحي حمدان لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الشاب براء خيري علي معالي (20 عاما) استشهد خلال هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على القرية.

وذكر أن مستوطنين مسلحين قد هاجموا منازل المواطنين على أطراف القرية، وأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين.

وأضاف حمدان أن جنود الاحتلال والمستوطنين أطلقوا الرصاص تجاه المواطنين الذي حاولوا التصدي لهجوم المستوطنين، ما أدى لإصابة الشاب معالي بالرصاص الحي بشكل مباشر في الصدر، وتم نقله إلى طوارئ بلدة سلواد، ثم إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.