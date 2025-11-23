اعتداءات إسرائيلية متصاعدة في الضفة: هدم واعتقالات وإغلاقات

الاجتلال يواصل تصعيده العدواني على الضفة، حملة جديدة سملت اقتحامات إسرائيلية وهدم منشأة زراعية واعتقال أكثر من عشرة مواطنين وإغلاق مداخل بلدات، إلى جانب اعتداءات جديدة للمستوطنين.

شهدت الضفة الغربية، اليوم الأحد، سلسلة اعتداءات إسرائيلية امتدت من جنوب طوباس حتى الخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس، شملت هدم منشآت زراعية، واعتقالات، وإغلاق مداخل بلدات، إلى جانب اعتداءات للمستوطنين.

في جنوب شرق طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الرأس الأحمر بعدد من الآليات العسكرية وجرافة، وهدمت منشأة زراعية تُستخدم لتربية المواشي وتخزين الأعلاف. وذكرت مصادر محلية أن المنشأة تعود للمواطن فائق أبو زين، وأن القوات دمرت محتوياتها وأتلفت أكياس العلف قبل انسحابها من الموقع.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين بينهم طفل، عقب مداهمات واسعة في بلدتي الكرمل ودورا وبيت أمر. وقالت مصادر محلية إن القوات اعتقلت أحمد الجبارين وجبرين إبراهيم الجبارين من الكرمل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال راتب ناجي عمرو ونجله حمزة من دورا بعد تفتيش منازلهم. وفي بلدة بيت أمر، أفاد الناشط محمد عوض بأن القوات اقتحمت عدة منازل وأطلقت قنابل الصوت والغاز، ثم اعتقلت موسى محمد بحر ونجله الطفل حمزة (14 عامًا).

وشهدت نابلس حملة اعتقالات جديدة بعد اقتحام بلدة بورين فجرًا، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عمر ويزن فارس عمران. وأفادت مصادر محلية بأن القوات داهمت منزلهما وفتشته وعبثت بمحتوياته قبل اقتيادهما.

وفي المسعودية شمال غرب نابلس، أفادت المواطن موسى دعيس بأن مستوطنين سرقوا مقطورة جرار زراعي يملكها، مشيراً إلى أن البلدة تتعرض "لاعتداءات شبه يومية" تشمل سرقات وتخريب ممتلكات وملاحقة المواطنين.

وفي محافظة رام الله، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية عند مدخل بلدة عطارة، ونصبت حاجزًا عسكريًا قرب النبي صالح شمال المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن إغلاق المدخل الرئيسي أجبر المواطنين على استخدام طرق التفافية طويلة، فيما تسبب الحاجز القريب من مستعمرة "حلميش" بأزمة مرورية خانقة بعد توقيف المركبات والتدقيق في هويات ركابها. ويعد هذا المدخل شريانًا رئيسيًا يخدم قرى بني زيد الغربية وعددًا من بلدات سلفيت.

كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في محافظة بيت لحم، بعد اقتحام منطقة شارع الصف وعدة منازل في المدينة واعتقال الشاب عمر إلياس إبراهيم شوكة (35 عامًا). وفي قرية بتير غرب بيت لحم، اعتقلت القوات الشاب أحمد وليد حسين عبد اللطيف (22 عامًا) عقب مداهمة منزل عائلته.

وتأتي هذه التطورات ضمن سياسة إسرائيلية متصاعدة في الضفة الغربية منذ ما يزيد على عامين، بالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ودخلت مرحلة وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة أسفرت منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد 1079 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا، واعتقال أكثر من 20,500 شخص، في ظل توسع عمليات الاقتحام والمداهمات وهدم المنازل والاعتداءات الاستيطانية.