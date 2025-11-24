القدس: قوات إسرائيلية تقتحم فعالية ثقافية وترعب عشرات الأطفال بقرار من بن غفير

منعت الفعالية قبل دقائق من انطلاقها في المسرح الوطني "الحكواتي"، بقرار من وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير، بداعي أنها تُقام برعاية السلطة الفلسطينية.

اقتحمت قوات إسرائيلية فعالية ثقافية في المسرح الوطني "الحكواتي" بمدينة القدس المحتلة، وأرعبت عشرات الأطفال الفلسطينيين.

واقتحم عناصر من جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ "الشاباك" والشرطة المسرح، أمس الأحد، وطالبوا من المتواجدين المغادرة بقرار من وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير.

وعلّق عناصر "الشاباك" والشرطة على جدار المسرح قرار بن غفير، بمنع الفعالية الثقافية، بدعوى أنها تتم برعاية السلطة الفلسطينية.

فيديو يوثّق اقتحام قوّات الاحتلال الإسرائيليّ وبضمنها عناصر من جهاز الشاباك، فعالية ثقافية في #القدس، وترعب عشرات الأطفال الفلسطينيين، بقرار من وزير الأمن المتطرّف إيتمار بن غفير.



وقالت محافظة القدس في بيان، اليوم الإثنين، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت أمس الأحد، المسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي) في مدينة القدس".

وأكّدت أن القوات "أوقفت فعالية ثقافية مخصّصة للأطفال قبيل انطلاقها بدقائق".

و"داهمت القوات القاعة بشكل مفاجئ، وطالبت الأطفال بالنزول عن خشبة المسرح، ما أثار حالة من الهلع والخوف بينهم"، بحسب البيان.

وتابعت: "كما قامت قوات الاحتلال بإجبار العائلات الحاضرة (مع أطفالهم) على مغادرة القاعة فورا، ومنعت استمرار الفعالية".

وفي إعلانه عن الفعالية، قال ملتقى الشباب للتراث المقدسي إنها تجمع أكثر من 70 طفلا وشابا من طلبة الملتقى في "أحلام تحت شجرة الزيتون".

وأضاف أنهم سيقدمون "لوحة فنية تنبض بروح القدس، وتجمع بين الموسيقى الشرقية، والدبكة الشعبية والغناء الجماعي، حيث يلتقي التراث بالحلم والمستقبل، تحت شجرة الزيتون".

وفي السنوات الماضية، منعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الفعاليات الثقافية والفنية والاقتصادية والرياضية الفلسطينية في القدس.