حملة اعتقالات واقتحامات بالضفة تخللها اشتباك مسلح غرب جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ترافقت مع مداهمات واقتحامات للمنازل واعتداءات على السكان، فيما سجل اشتباك مسلح وتفجير عبوة ناسفة استهدفا قوات الاحتلال غرب جنين.

في طوباس ومحيطها، اقتحمت وحدة خاصة مخيم الفارعة واعتقلت الشاب صبحي الشنبور بعد التسلل إلى منزله، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أكرم النعيم في بلدة طمون، والشاب أنس دوّاس من منزله داخل مدينة طوباس.

وفي طولكرم، أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من ضاحية اكتابا شرق المدينة، وهم: محمد عارف، يحيى القاروط، أمير فحماوي، ومعتز رجب.

أما في الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جميل نصار عقب مداهمة منزله في مخيم الفوار، حيث تعرّض هو وأشقاؤه للاعتداء بالضرب، وتعرض المنزل للتخريب.

وفي رام الله، اعتقلت القوات الشاب معن ماهر البرغوثي بعد اقتحام بلدة كوبر، كما اعتقلت الشاب عناد البرغوثي خلال المداهمات في البلدة ذاتها. كذلك اعتُقل الشابان يمان برناط وقسام مشعل عقب مداهمة منزليهما في قرية بلعين غرب المدينة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وجدي سبع العيس من منزله في منطقة جسر التيتي بالجبل الشمالي، واقتحمت منزل عائلة إسماعيل حميدان في مخيم العين غرب المدينة، حيث حطمت محتوياته.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عز وعمار ياسر العمور خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

وفي تطور ميداني آخر، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من ليل الأحد – الإثنين بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، تزامنا مع مداهمة منزل أسير محرر.

وأفاد سكان محليون بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع، تلاها إطلاق نار كثيف واندلاع اشتباك مسلح في المنطقة.