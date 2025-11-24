1004 فلسطينيين استشهدوا بالضفة منذ أكتوبر 2023 بينهم العشرات على يد مستوطنين

إسرائيل تمارس التطهير العرقي في الضفة الغربية مع غياب آلية داخلية وخارجية فاعلة تمنعها. الجيش ينتهج سياسة إطلاق نار متساهلة وغير مقيدة في الضفة. الجيش سلح وجند آلاف المستوطنين في مستوطنات الضفة.

قالت جمعية "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يشهد استباحة مطلقة لحياة الفلسطينيين من قبل عصابات المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي، مؤكدة أن إسرائيل قادرة على ممارسة عنف أشد كما حدث في قطاع غزة.

وأفادت الجمعية في تقرير لها بأن إسرائيل قتلت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 1004 فلسطينيين، بينهم 217 قاصرا، وأن 21 منهم قتلوا على الأقل بأيدي مستوطنين.

وأوضحت المديرة العامة لـ"بتسيلم"، يولي نوفاك، أن الوضع يتدهور يوميا نتيجة غياب أي آلية داخلية أو خارجية تمنع إسرائيل من ممارسة ما وصفته بالتطهير العرقي في الضفة، داعية المجتمع الدولي لإلغاء الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين.

وأضافت نوفاك أن الجيش الإسرائيلي ينتهج سياسة إطلاق نار متساهلة وغير مقيدة، تشمل القصف الجوي، ويجند ويسلح آلاف المستوطنين في كتائب دفاع إقليمية وفرق تأهب داخل المستوطنات.

وأشارت إلى أن المستوطنين المسلحين يهاجمون الفلسطينيين يوميا، يحرقون المنازل والمحاصيل الزراعية وينهبون ويقتلون، في حين نادرا ما تجري سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تحقيقات ضدهم، ولم تسجل أي إدانات قانونية رغم توثيق معظم الهجمات.