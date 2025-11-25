الاحتلال يهدم منزلا في الخضر جنوب بيت لحم ومستوطنون يقيمون بؤرة جديدة شمال أريحا

اقتحمت قوات الاحتلال منطقة "أرض الدير" في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وشرعت بهدم منزل مكون من ثلاث طبقات، وتبلغ مساحة كل طابق 250 مترا مربعا، ويعود لعماد حسن أبو صرة؛ بحجة البناء بدون ترخيص.

أقامت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم الثلاثاء، بؤرة استيطانية جديدة داخل تجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، أن المستوطنين وضعوا منشآت أولية على أنقاض أحد المنازل المهجورة في التجمع، وبنوا بركسات حديدية، وزوايا داخل الموقع.

وبذلك يرتفع عدد البؤر في التجمع ومحيطه إلى 4 في خطوة تعد جزءا من محاولات التوسع الاستيطاني التي تهدد التجمعات البدوية وفق المنظمة.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الإنشاء في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "أرض الدير" غرب البلدة، وشرعت بهدم منزل مكون من ثلاث طبقات، وتبلغ مساحة كل طابق 250 مترا مربعا، ويعود لعماد حسن أبو صرة؛ بحجة البناء بدون ترخيص.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الاحتلال أغلق المنطقة التي تجري فيها عملية الهدم بشكل كامل، ومنع الأهالي من الاقتراب، كما أغلق عدة طرق محيطة بالمنطقة.

وأصيب عدد من طلبة مدارس الخضر بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة الخضر.

وأضافت أن قوات الاحتلال هاجمت طلبة المدارس في منطقتي التل والبركة وفي أحياء البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلب بالاختناق.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال لاحقت الطلبة بين أزقة وحارات البلدة القديمة.