إصابات إحداها خطيرة باعتداءات المستوطنين بالضفة والقدس

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو 2350 اعتداء من قبل الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، نفذ الجيش الإسرائيلي منها 1584 حادثة مباشرة.

تواصل عصابات المستوطنين اعتداءاتهم الإرهابية على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة. صباح اليوم الخميس، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراض فلسطينية في بلدة جماعين جنوبي نابلس، حيث نصبوا خيمة على قمة جبل جماعين، تمهيدا لإقامة البؤرة، وشقوا طريقا يربطها بالأراضي المجاورة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أصيب ثلاثة فلسطينيين جراء هجوم نفذه مستوطنون مسلحون على مزارعين قرب بلدة بيت ليد شمال طولكرم، حيث اعتدوا عليهم بالحجارة والعصي وحطموا مركباتهم. ونقلت طواقم الإسعاف اثنين من المصابين إلى مستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

وفي منطقة بيت عينون شمال شرق نابلس، أتلف مستوطنون مسلحون المحاصيل الزراعية ومنعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مهددين بمصادرتها. كما أطلقوا ماشيتهم داخل الحقول، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمزروعات.

وفي محافظة الخليل، اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على ثلاثة فلسطينيين في بلدة يطا، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض، وتم نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي.

وقال الناشط أسامة مخامرة إن الهجوم نفذته مستوطنة "سوسيا" على أراضي الفلسطينيين في منطقة خلة الحمص جنوب شرق يطا.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو 2350 اعتداء من قبل الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، نفذ الجيش الإسرائيلي منها 1584 حادثة مباشرة.

وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى اليوم الخميس، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، بينما تفرض قيود صارمة على دخول المصلين الفلسطينيين، بما في ذلك التدقيق في الهويات واحتجاز بعضها عند البوابات الخارجية.

ويستمر المسجد الأقصى في مواجهة اقتحامات يومية من المستوطنين، عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على ساحات الأقصى.