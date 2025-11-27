اعتقالات وإصابات واسعة خلال اقتحامات الاحتلال للضفة والقدس

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي تستهدف مناطق الضفة الغربية والقدس، وسط توتر كبير بين السكان وقوات الاحتلال، واستمرار الانتهاكات بحق المدنيين والمرافق الحيوية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات محدودة واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وشملت الحملة اقتحام منازل الفلسطينيين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية واستجوابات بعد احتجازهم لساعات طويلة.

وأسفرت الاقتحامات عن اعتقال سبعة فلسطينيين وإصابة اثنين من الطواقم الطبية خلال عمليات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس.

وذكر نادي الأسير أن الفتى هادي غنام اعتقل من قرية دورا القرع شمال شرقي رام الله، بينما اعتقل الشاب خليل رياحي وآخر من حارة الحشاشين في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً خلال اقتحام مدينة طوباس، فيما اعتقل حارث حمد الله عودة في بلدة كفر ثلث شرقي قلقيلية، والفتى عوض ولويل في حي كفار سابا بالمدينة. واعتقل الشاب عمر هشام أبو كاملة أثناء تواجده في طولكرم شمالي الضفة.

واستخدمت قوات الاحتلال خلال الاقتحامات قنابل الغاز المسيل للدموع والسام في حي جبل الطويل بمدينة البيرة، بالإضافة إلى اقتحام بلدية أبو قش وبلدة بيرزيت شمالي رام الله.

كما اقتحمت عدة بلدات ومدن، منها نعلين وزعترة، تلة عسكر، شارع فيصل، مخيم العين وحي المعاجين في نابلس، ومدينة قلقيلية، ضاحية ذنابة، بلدة عنبتا، مدينة الخليل، بلدة سعير وبلدة نوبا شمال غربي الخليل.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال حي رأس خميس شمال شرق المدينة، مطلقة قنابل الغاز السام والمسيل للدموع.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن اثنين من طواقمها أصيبا إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب في بلدة قباطية جنوبي جنين، شمالي الضفة الغربية.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي تستهدف مناطق الضفة الغربية والقدس، وسط توتر كبير بين السكان وقوات الاحتلال، واستمرار الانتهاكات بحق المدنيين والمرافق الحيوية.