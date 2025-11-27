بيت لحم: شجرة الميلاد تعود واحتفالات رمزية

بلدية بيت لحم: "استعدادات الميلاد تجري بطابع مختلف تمامًا عن السنوات الماضية، والاحتفالات ستكون هادئة ومقتصرة على الطقوس الدينية وعنصرها الروحي".

بعد عامين من الغياب جراء حرب الإبادة في قطاع غزة، تستعيد مدينة بيت لحم، هذا العام، مظاهر الميلاد بزينة بسيطة وطقوس رمزية، في محاولة لإحياء الأمل ولكسر الركود السياحي الذي تعيشه المدينة.

في ساحة المهد المحاذية لكنيسة المهد، يكمل عمّال البلدية تزيين شجرة الميلاد التي غابت خلال عامي الحرب، فيما نصبت الشرطة الفلسطينية حواجز لتنظيم حركة الزوار استعدادًا لإضاءتها خلال الأيام المقبلة، علمًا أن ألوان الزينة ستبدو أقل بريقًا من السنوات الماضية.

رسائل صمود وأمل

رئيس بلدية بيت لحم، ماهر قنواتي، أوضح أن فعاليات هذا العام "تحمل رسالة صمود وأمل وسلام"، وأن المدينة "ستشهد نصب شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد، على أن تتم إضاءتها في 6 كانون الأول/ ديسمبر، خلال احتفال رسمي يتخلله عروض فنية وثقافية متنوعة".

كما وأشار، في حديث لوكالة "الأناضول"، إلى أن الفعاليات ستستمر حتى الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير 2026، وأن بيت لحم ستظهر "بحلة الميلاد رغم الجراح"، مؤكدًا أن المدينة "آمنة وتفتح ذراعيها للزوار والحجاج من مختلف أنحاء العالم"، في إطار جهود لإحياء الحركة السياحية ودعوة الحجاج إلى زيارة مهد المسيح.

احتفالات رمزية

بدورها، نائبة رئيس البلدية، لوسي ثلجية، لفتت إلى أن استعدادات الميلاد "تجري بطابع مختلف تمامًا عن السنوات الماضية"، وأن الاحتفالات ستكون "هادئة ومقتصرة على الطقوس الدينية وعنصرها الروحي"، بسبب حالة الحداد التي تعيشها فلسطين على ما أصاب غزة والاعتداءات في مدن الضفة.

وأوضحت، في تصريحات نقلتها وكالة "الأسوشيتد برس"، أن البلدية تعتمد في التزيين على ما يتوفر من إمكانات بسيطة، ولكن وجود الشجرة بحد ذاته "يحمل قيمة رمزية ويعزز الصمود"، موضحة أن رسالة الميلاد هذا العام هي "قومي استنيري يا بيت لحم".

ومع اقتراب قداس منتصف الليل للطوائف المتبعة للتقويم الغربي في 24–25 كانون الأول/ ديسمبر 2025 والشرقي في السابع كانون الثاني/ يناير 2026، تأمل البلدية بعودة تدريجية للحياة.

ورغم الصعوبات، تُصر بيت لحم على إضاءة شجرة الميلاد خلال الأيام المقبلة، ولو بإضاءة بسيطة، "لتقول للعالم إن الفلسطينيين متمسكون بالحياة والعدالة والسلام".