عدوان إسرائيلي متصاعد شمالي الضفة: قصف في طوباس وإطلاق نار في جنين

أفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال احتجزت أكثر من 100 مواطن، نصفهم من بلدة طمون، وما زالت القوات تداهم منازل المواطنين.

يشهد شمالي الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثاني على التوالي، عدوانا عسكريا إسرائيليا موسعا، يتركز في طوباس، حيث فرض الاحتلال حظر تجول وسط انتشار مكثف لقواته في غالبية مناطق المحافظة، يتخلله عمليات اقتحامات منازل واعتقالات واحتجاز للفلسطينيين، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية في المحافظة.

ويمتد العدوان ليشمل محافظة جنين، حيث أعلن جيش الاحتلال أن قوات "المستعربين" التابعة لقوات "حرس الحدود"، شرعت بحملة ميدانية داخل مدينة جنين ضمن عملية "خمسة أحجار" التي يقول إنها تهدف إلى "إحباط الإرهاب" في شمال الضفة. وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في جبل أبو خضير وشرعت بهدمه وإطلاق النار على المتواجدين داخله، وسط أنباء عن تواجد شخصين.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن مروحيات قتالية من سلاح الجو توفّر غطاءً ودعمًا جويًا لوحدات الكوماندوز العاملة في المنطقة بالتوازي مع العملية، فيما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نقلت عشرات المعتقلين من محافظة طوباس إلى موقع ميداني، حيث أُجريت معهم تحقيقات ميدانية في ظروف قاسية.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال احتجزت أكثر من مئة مواطن، نصفهم من بلدة طمون، وما تزال تواصل مداهمة منازل الأهالي. وأفادت مصادر مطلعة أن المعتقلين بقوا مكبّلي الأيدي ومعصوبي الأعين مع وضع عصابات على وجوههم طوال ساعات الليل.

وأفاد محافظ طوباس بأن قوات الاحتلال أخلت قسرًا 30 عائلة من منازلها خلال الاقتحامات المتواصلة في المحافظة، ما فاقم معاناة الأهالي وهدّد استقرارهم المعيشي. وتشمل الإجراءات إغلاقًا كاملًا للمداخل المؤدية إلى المحافظة والمناطق المجاورة، فيما تعدّ بلدة طمون الأكثر تضررًا بسبب الحاجز العسكري الذي يعيق حركة المواطنين وسيارات الإسعاف.

من جانبه، أوضح مدير الهلال الأحمر في طوباس نضال عودة أن الطواقم تعاملت مع 18 إصابة ناجمة عن اعتداءات بالضرب، نُقل ثمانية منها إلى المستشفى، في ظل عرقلة متعمّدة لوصول سيارات الإسعاف واضطرار الطواقم إلى إنشاء نقطة طبية داخل طمون. كما أشار إلى استمرار إغلاق الطرق بالسواتر الترابية، وتحليق الطائرات المسيّرة، وتخريب ممتلكات المواطنين، إضافة إلى انقطاع المياه في أجزاء من المنطقة الشرقية إثر اعتداء الاحتلال على خطوط المياه.

