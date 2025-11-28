الاحتلال يجبر عائلات فلسطينية على مغادرة منازلها في مخيم الفارعة

داهمت قوات الاحتلال منازل عائلات فلسطينية في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم، وأجبرتهم على مغادرتها وذلك خلال اقتحامها للمخيم.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل عائلات فلسطينية في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وأجبرتهم على مغادرتها وذلك خلال اقتحامها للمخيم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بتنفيذ أكثر من 200 عملية دهم واعتقال وتفتيش واحتجاز شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي تتعرض لعملية عسكرية واسعة منذ 3 أيام، وسط اتهامات له بإعدام شبان فلسطينيين ميدانيا.

ويشهد شمالي الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثالث على التوالي، عدوانا عسكريا إسرائيليا موسعا، يتركز في طوباس، حيث فرض الاحتلال حظر تجول وسط انتشار مكثف لقواته في غالبية مناطق المحافظة، يتخلله عمليات اقتحامات منازل واعتقالات واحتجاز للفلسطينيين، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية في المحافظة.