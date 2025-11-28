الضفة تحت نار الاحتلال وإرهاب المستوطنين: اقتحامات ومواجهات بعدة بلدات

أفادت مصادر محليّة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة بعد أن كانت تتواجد بمحيطه باليومين الماضيين، وشرعت بمداهمة العديد من منازل الأهالي، بالإضافة إلى انتشار مكثّف لفرق المشاة في أرجائه؛ في مخيم جنين يعتزم الاحتلال هدم 24 مبنى.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، وقد وقعت مواجهات في عدة بلدات تخللها إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة إلى اعتدائها بالضرب على عدد من الفلسطينيين.

وأعلن الجيش الإسرائيليّ الجمعة، أنّ قوّاته تعتزم هدم 24 مبنى في مخيّم جنين للاجئين، زاعما أنّ الإدارة المدنية أبلغت أصحاب المنازل بالقرار، الثلاثاء الماضي، فيما يواصل الاحتلال عدوانه العسكري على محافظة طوباس، لليوم الثالث على التوالي، وسط فرض حظر للتجوّل، وانتشار مكثّف لقوّاته في معظم مناطق المحافظة، وضمن تصعيده المتواصل في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محليّة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة الجمعة، بعد أن كانت تتواجد في محيطه على مدار اليومين الماضيين، وشرعت بمداهمة العديد من منازل الأهالي، بالإضافة إلى انتشار مكثّف لفرق المشاة في أرجائه.

وأضافت أن قوات الاحتلال انسحبت من بلدة طمون، تاركة خلفها تدميرا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، في حين ما زال اقتحام مدينة طوباس وعقابا وتياسير مستمرا، مع استمرار اتخاذ عدة منازل ثكنات عسكرية.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال احتجزت خلال اليومين الماضيين 162 مواطنا، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الميداني، وهي المنازل التي تم اتخاذها ثكنات عسكرية، مضيفا أنه تم الإفراج على دفعات عن أغلب من تم احتجازهم، كما تم نقل عدد منهم إلى المستشفى بسبب التنكيل بهم، واحتجازهم في العراء على مدار يومين، ما أدّى إلى تعرّضهم لوعكات صحيّة، بسبب بقائهم في البرد القارس.

وأكد أن قوات الاحتلال اعتدت أيضا على العديد من الأهالي، ونكّلت بهم خلال مداهمة منازلهم، عدا عن تدمير محتويات المنازل.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر تعاملت منذ بداية العدوان في محافظة طوباس مع أكثر من 70 إصابة لأهال، جرّاء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، وتم التعامل مع أغلب الحالات ميدانيا، فيما نقل البعض إلى المستشفى، بحسب ما أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في طوباس، نضال عودة.

كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق المداخل الرئيسية للمحافظة بالسواتر الترابية، إضافة إلى إغلاق العديد من الطرق الفرعية، فيما تشهد أجواء محافظة طوباس تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال المسيرة، مع تحليق الطائرات المروحية الحربية بين الحين والآخر، وإطلاق النار بشكل عشوائي.

