الضفة: إصابات بهجوم لمستوطنين بمحافظة بيت لحم

إصابة 10 فلسطينيين باعتداء للمستوطنين *تصعيد مستمر أسفر عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيًا، وإصابة قرابة 11 ألف آخرين، واعتقال ما يزيد على 20 ألفًا و500 شخص منذ بدء حرب الإبادة في غزة.

أصيب 10 فلسطينيين، السبت، في هجوم شنه مستوطنون على بلدة خلايل اللوز بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن "10 إصابات، إحداها بالرصاص الحي بالفخذ، و9 بالاعتداء بالضرب من قبل مستوطنين، تم نقل 3 منها للمستشفى"، بينما تم التعامل مع بقية الإصابات ميدانيًا.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا القرية وهاجموا عدة منازل، وأحرقوا بيوتًا بلاستيكية مخصصة للزراعة.

الضفة الغربية: جانب من هجوم المستوطنين على خلايل اللوز جنوب بيت لحم pic.twitter.com/ytm0KcnCMn — موقع عرب 48 (@arab48website) November 29, 2025

ويأتي هذا الهجوم ضمن تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية منذ أكثر من عامين، تخللته عمليات اقتحام واعتقال واغتيال، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

اقتحامات للجيش واعتقالات

إلى ذلك، اقتحم الجيش الإسرائيلي، السبت، عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة واعتقل 4 فلسطينيين بينهم سيدة، فيما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة.

وذكرت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الشقيقين؛ محمد وأحمد نبيل زيود، بعد اقتحام منزل عائلتهما وتفتيشه في بلدة السيلة الحارثة غرب جنين شمالي الضفة الغربية.

وبحسب المصادر اقتحم الجيش أيضًا منزل الشاب إياد جرادات، وحطم محتوياته في ذات البلدة، مشيرة إلى أن جرادات أحد المفرج عنهم بصفقة التبادل الأخيرة بين حركة "حماس" وإسرائيل، وكان يعتزم الاحتفال بزفافه خلال هذا الأسبوع.

وفي بلدة اليامون المجاورة، اعتقل الجيش الإسرائيلي الشاب، محمد سمودي، بعد اقتحام منزله عائلته، وفق مصادر محلية.

شمال الضفة

وفي بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية شمالي الضفة اعتقلت قوات إسرائيلية والدة الشاب سلطان عبد العزيز الذي قتله الجيش، الثلاثاء الماضي، بعد محاصرته في قرية مركة جنوب جنين، وفق مصادر محلية.

جنوب الضفة

وفي قرية الطبقة جنوب الخليل جنوبي الضفة، أزال جنود إسرائيليون أعلامًا فلسطينية رفعت فوق خزان مياه ضخم وسط القرية.

وشهدت مناطق أخرى من الضفة اقتحامات إسرائيلية، دون التبليغ عن مداهمة منازل أو اعتقالات.

عربدة المستوطنين تشتد

وليلة الجمعة -السبت، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة في منطقة وادي قانا بين سلفيت وقلقيلية (شمال)، دون التبليغ عن إصابات.

ويأتي ذلك ضمن تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة أسفر عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيًا، وإصابة قرابة 11 ألف آخرين، واعتقال ما يزيد على 20 ألفًا و500 شخص منذ بدء حرب الإبادة في غزة.