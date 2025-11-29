جريمة مروّعة في جنين: مقتل زوجين والقبض على نجلهما

قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي ارزيقات، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في القضية، فيما لم تُكشف بعد تفاصيل الحادثة أو دوافعها.

قُتل زوجان يبلغان من العمر 64 و59 عاما، صباح اليوم السبت، في مدينة جنين، بعد العثور عليهما داخل منزلهما مقتولين.

وباشرت النيابة العامة والشرطة الفلسطينية في مدينة جنين إجراءاتها القانونية بشأن الجريمة التي قتل فيها مواطن يبلغ من العمر 64 عاما وزوجته 59 عاما.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي ارزيقات، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في القضية، فيما لم تُكشف بعد تفاصيل الحادثة أو دوافعها.

وأمرت النيابة العامة بإحالة الجثمانين إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب مصادر محلية، فإن المشتبه به هو نجل الضحيتين، غير أن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومة حتى الآن، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لكشف ملابسات الجريمة التي أثارت صدمة واسعة في المدينة.