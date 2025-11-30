تصاعد هجمات المستوطنين بالضفة: اعتداءات على الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب

أظهرت بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شهد نحو 2350 اعتداء نفذها جيش الاحتلال ومستوطنيه في محافظات الضفة الغربية، منها 1584 حادثة ارتكبها الجنود بشكل مباشر ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وسعت عصابات المستوطنين صباح اليوم الأحد، هجماتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتركزت الاعتداءات في محافظات نابلس وأريحا وسلفيت.

وطالت الهجمات كذلك العديد من المتضامنين الأجانب الذين تواجدوا لدعم الأهالي وتعزيز صمودهم.

ففي شمال غرب مدينة نابلس، اقتحمت مجموعة من المستوطنين أراضي المواطنين في سهل المسعودية وقاموا بتخريب السياج المحيط بأرض المواطن أحمد صلاح حمد، إضافة إلى قطع إمدادات مياه الري وسرقة عداد المياه، ما ألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات الزراعية.

وفي بلدة ياسوف شرق مدينة سلفيت، حطم المستوطنون أربع مركبات تعود للمواطنين عبد الكريم صايل، فادي عبد الفتاح، ياسر عبد الفتاح، وأمير عبد الفتاح في منطقة الغرس، مسببين أضرارًا بالغة قبل مغادرتهم المكان.

وفي تجمع عين الديوك بأريحا، أصيب أربعة متضامنين أجانب بجراح إثر اعتداء بالضرب من قبل عصابة مستوطنين، ونقلوا إلى مستشفى أريحا الحكومي لتلقي العلاج.

وذكرت المصادر أن عشرة مستوطنين ملثمين تسللوا إلى منزل المتضامنين فجر اليوم، واعتدوا عليهم بالضرب وسرقوا محتويات المنزل، بما في ذلك جوازات السفر والهواتف المحمولة. ويحمل ثلاثة من المصابين الجنسية الإيطالية، بينما يحمل الرابع الجنسية الكندية.

وكان المتطوعون قد تواجدوا في التجمع لعدة أيام لتقديم الدعم والحماية للأهالي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، خصوصا بعد سلسلة الهجمات في مسافر يطا خلال الأسابيع الماضية.

